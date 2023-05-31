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Зеленский провел выездную ставку: заслушал Сырского, Неижпапу и Буданова

Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 20:09
Зеленский провел выездную ставку: заслушал Сырского, Неижпапу и Буданова
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего в Одессе 31 мая.

Источник: президент в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Выездная Ставка в Одессе. Заслушали командующего (оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" Эдуарда − ред.) Москалева по оперативной ситуации в зоне его ответственности.

Отдельный доклад вице-адмирала (командующего Военно-Морскими Силами ВСУ Алексея − ред.) Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы".

Детали: Также на ставке заслушали представителей Генштаба и Минобороны.

В частности, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Хортице.

Кроме того, по словам Зеленского, были важные доклады Буданова и Малюка о мерах в пределах их компетенции, но подробностей президент не предоставил.

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Темы: ЗеленскийставкаОдесса
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