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США виділяють Україні нову допомогу: боєприпаси для Patriot і комплекси Stinger

"Європейська правда"Середа, 31 травня 2023, 21:43

Сполучені Штати в середу оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Пентагоні, пише "Європейська правда".

Новий пакет військової допомоги США містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

Зокрема йдеться про додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети Zuni та боєприпаси для безпілотних авіаційних систем.

Також до пакета військової допомоги входять протитанкові комплекси АТ-4, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 105-мм танкові боєприпаси, понад 30 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, обладнання та системи розмінування, підривні боєприпаси для розмінування місцевості, прилади нічного бачення, запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, раніше у травні Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги вартістю до 375 мільйонів доларів для покриття критичних потреб.

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 37,6 мільярда доларів військової допомоги.

Теми: СШАУкраїназброя
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