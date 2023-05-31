США выделяют Украине новую помощь: боеприпасы для Patriot и комплексы Stinger

Соединенные Штаты в среду объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Пентагоне, пишет "Европейская правда".

Новый пакет военной помощи США содержит дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.

В частности речь идет о дополнительных боеприпасах для систем противовоздушной обороны Patriot, ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны, системы противовоздушной обороны Avenger, зенитные комплексы Stinger, высокоточные авиационные боеприпасы, авиационные ракеты Zuni и боеприпасы для беспилотных авиационных систем.

Также в пакет военной помощи входят противотанковые комплексы АТ-4, дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 105-мм танковые боеприпасы, более 30 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, оборудование и системы разминирования, подрывные боеприпасы для разминирования местности, приборы ночного видения, запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по безопасности", – отметили в Пентагоне.

Напомним, ранее в мае Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи по безопасности стоимостью до 375 миллионов долларов для покрытия критических потребностей.

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С начала полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты, по данным Пентагона, уже предоставили Украине более 37,6 миллиарда долларов военной помощи.