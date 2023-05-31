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У Росії хочуть дозволити контрактну службу людям із судимістю

Ірина БалачукСереда, 31 травня 2023, 23:58
У Росії хочуть дозволити контрактну службу людям із судимістю
Російські ув'язнені. Фото theins.ru

До Державної думи РФ внесли законопроєкт, який допускає військову службу за контрактом для громадян із судимістю, а також пропонує дозволити контрактну службу "обмежено придатним" за станом здоровʼя.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У документі йдеться про те, що нібито "в період проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) виявлено значну кількість громадян, які бажають вступити на військову службу за контрактом, з-поміж тих, з ким контракт не може бути укладений".

Законопроєкт пропонує внести поправки до чинних законів "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та "Про військовий обовʼязок та військову службу", а також до Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

У разі ухвалення документа в Росії дозволять вербування увʼязнених за контрактом, що наразі офіційно заборонене.

Повідомляється, що завербованих увʼязнених та інших судимих громадян у разі ухвалення поправок звільнятимуть від покарання або гаситимуть їм судимість за заявою військового командування або їхньою особистою заявою.

Також законопроєкт пропонує в період мобілізації чи воєнних дій залучати до контрактної служби громадян, визнаних обмежено придатними за станом здоровʼя.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У жовтні 2022 року Держдума РФ дозволила мобілізацію громадян, засуджених за тяжкі злочини, включно зі вбивствами, пограбуваннями та торгівлею наркотиками.
  • Заборона на мобілізацію у Росії зараз стосується лише засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх, а також за державну зраду, тероризм та екстремізм.

Теми: Росіяарміяв'язниця
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