В России хотят разрешить контрактную службу людям с судимостью

В Государственную думу РФ внесли законопроект, который допускает военную службу по контракту для граждан с судимостью, а также предлагает разрешить контрактную службу "ограниченно годным" по состоянию здоровья.

Источник: Радио Свобода

Детали: В документе говорится о том, что якобы "в период проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, среди тех, с кем контракт не может быть заключен".

Законопроект предлагает внести поправки в действующие законы "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и "О воинской обязанности и военной службе", а также в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

В случае принятия документа в России разрешат вербовку заключенных по контракту, что сейчас официально запрещено.

Сообщается, что завербованных заключенных и других судимых граждан будут освобождать от наказания или гасить им судимость по заявлению военного командования или их личному заявлению.

Также законопроект предлагает в период мобилизации или военных действий привлекать к контрактной службе граждан, признанных ограниченно годными по состоянию здоровья.

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