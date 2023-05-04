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Зеленський: Всі ми хочемо бачити Путіна в Гаазі

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 травня 2023, 12:49
Зеленський: Всі ми хочемо бачити Путіна в Гаазі
Володимир Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що лідера держави агресора Володимира Путіна засудить за воєнні злочини в Україні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Джерело: Зеленський під час виступу в МКС, який транслював національний телемарафон

Пряма мова: "Шановний народе Нідерландів, ми дуже раді бути сьогодні тут, у вашій сильній країні, на землі свободи і справедливості, основних цінностей…

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Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. В Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. Я певен, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо".

Деталі: У своїй промові глава держави також наголосив, що Україна не може допустити гібридного імунітету (для воєнних злочинців) чи гібридного миру, пов’язаного з призупиненням воєнних дій на фронті.

"Лише надійний мир, справжній мир, справжня свобода, справжня справедливість. Це саме те, що нам потрібно зараз", ­– зазначив Зеленський.

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Предісторія:

  • 3 травня у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії". 
  • Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення" президента України Володимира Зеленського та його оточення.
  • Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. За його словами, те, що відбулося у Москві, вочевидь – нагнітання ситуації перед 9 травня.
  • Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна воює на своїй території, і захищається від агресора – Росії. "Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву, ми боремося на своїй території, захищаємо свої села і міста", – сказав глава держави. 

Теми: Путінвоєнні злочиниГаазький трибуналЗеленський
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