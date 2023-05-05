Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку – Маляр

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 5 травня 2023, 15:48
ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів Вагнера на Бахмутському напрямку – Маляр
Очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин жаліється на нестачу боєприпасів, скрін Із відеозвернення до Генштабу та Міноборони РФ

Збройні сили України знищили місця зберігання боєприпасів членів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram та в ефірі телемарафону новин 

Пряма мова: "Нашими бійцями знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. Тому ми теж залучаємо всі сили, щоб знешкодити противника".

Реклама:

Нагадаємо: Раніше Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.

Що цьому передувало: 

  • В ніч на 5 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував звернення до військового керівництва Росії, в якому, зокрема, розкритикував його за ненадання боєприпасів "вагнерівцям".
  • Вдень Пригожин оприлюднив листа до Міноборони РФ, в якому стверджував, що 10 травня виводить залишки ПВК "Вагнер" в тилові табори, щоб "зализати рани". Причиною він назвав відсутність боєприпасів, без яких найманці "приречені на безглузду загибель".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силиВагнерБахмутМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
Усі новини...
Реклама: