ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку – Маляр
П'ятниця, 5 травня 2023, 15:48
Збройні сили України знищили місця зберігання боєприпасів членів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram та в ефірі телемарафону новин
Пряма мова: "Нашими бійцями знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. Тому ми теж залучаємо всі сили, щоб знешкодити противника".
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Нагадаємо: Раніше Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.
Що цьому передувало:
- В ніч на 5 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував звернення до військового керівництва Росії, в якому, зокрема, розкритикував його за ненадання боєприпасів "вагнерівцям".
- Вдень Пригожин оприлюднив листа до Міноборони РФ, в якому стверджував, що 10 травня виводить залишки ПВК "Вагнер" в тилові табори, щоб "зализати рани". Причиною він назвав відсутність боєприпасів, без яких найманці "приречені на безглузду загибель".
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