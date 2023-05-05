ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку – Маляр

Очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин жаліється на нестачу боєприпасів, скрін Із відеозвернення до Генштабу та Міноборони РФ

Збройні сили України знищили місця зберігання боєприпасів членів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram та в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Нашими бійцями знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. Тому ми теж залучаємо всі сили, щоб знешкодити противника".

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Нагадаємо: Раніше Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.

Що цьому передувало:

В ніч на 5 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував звернення до військового керівництва Росії, в якому, зокрема, розкритикував його за ненадання боєприпасів "вагнерівцям".

Вдень Пригожин оприлюднив листа до Міноборони РФ, в якому стверджував, що 10 травня виводить залишки ПВК "Вагнер" в тилові табори, щоб "зализати рани". Причиною він назвав відсутність боєприпасів, без яких найманці "приречені на безглузду загибель".