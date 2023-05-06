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Пригожин заявив, що передасть кадировцям позиції в Бахмуті

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 13:26
Пригожин заявив, що передасть кадировцям позиції в Бахмуті
фото з телеграму кадирова

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова Пригожина: "Я дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився, маючи, найімовірніше, можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси, встати в Бахмут на наші позиції.

Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші й продовжили штурм населеного пункту Бахмут".

Деталі: Пригожин каже, нібито в Бахмуті під контролем ЗСУ залишилося "трохи більш як два квадратні кілометри".

Що передувало:

  • 5 травня Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.
  • Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб  через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.

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Теми: БахмутвійнаПригожинКадиров
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