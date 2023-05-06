Пригожин заявив, що передасть кадировцям позиції в Бахмуті

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам глави Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова Пригожина: "Я дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився, маючи, найімовірніше, можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси, встати в Бахмут на наші позиції.

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Я вже зв'язуюся з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, для того, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця встали наші бойові товариші й продовжили штурм населеного пункту Бахмут".

Деталі: Пригожин каже, нібито в Бахмуті під контролем ЗСУ залишилося "трохи більш як два квадратні кілометри".

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