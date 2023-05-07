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МЗС Росії звинуватило Україну і "західних покровителів" у підриві автомобіля Прилєпіна

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 01:49
МЗС Росії звинуватило Україну і західних покровителів у підриві автомобіля Прилєпіна
ЗАХАР ПРИЛЄПІН, ФОТО GETTY IMAGES

МЗС Росії назвало підрив автомобіля з російським пропагандистом і письменником Захаром Прилєпіним "терористичним актом", який нібито організувала і виконала українська влада при покровительстві "західних кураторів".

Джерело: заява МЗС РФ

Дослівно: "Російські правоохоронні органи з'ясовують усі деталі події (підриву авто з Прилєпіним – ред.). Однак уже зараз із матеріалів, отриманих МВС Росії і СК Росії, очевидно, що йдеться про черговий терористичний акт, організований і виконаний київським режимом, за яким стоять західні куратори".

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Деталі: У російському МЗС заявили, що "відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, а й на її західних покровителях, насамперед на США".

Там вважають, що відсутність реакції з боку Вашингтона на вибух авто з пропагандистом є "самовикривальною для американської влади".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У суботу в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, у якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, він "важко поранений".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна.
  • Згодом у Слідкомі РФ заявили, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
  • Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді.

Теми: РосіяМЗС
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