На аеродромі в Росії готували диверсію – ФСБ

ФСБ РФ заявила, нібито українська розвідка готувала диверсію на аеродромі в Іванівській області із застосуванням дронів.

Джерело: ФСБ, яку цитує "РИА Новости"

Деталі: Уточнюється, нібито об'єктом були літаки радіолокаційного виявлення і управління А-50.

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За даними російської пропаганди, на території РФ виявлено "диверсійну групу, координацію і керівництво якою здійснювали співробітники спецслужб України".

Саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії нібито планувалося доставити на легкомоторному літаку з Чернігівської області.

ФСБ стверджує, нібито внаслідок організованого контролю за польотом пілота, а також членів ДРГ, "завербованих ГУР Міноборони України", затримали після посадки в Тульській області в момент передачі засобів ураження.

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