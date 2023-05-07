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На аеродромі в Росії готували диверсію – ФСБ

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 14:18
На аеродромі в Росії готували диверсію – ФСБ
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ФСБ РФ заявила, нібито українська розвідка готувала диверсію на аеродромі в Іванівській області із застосуванням дронів.

Джерело: ФСБ, яку цитує "РИА Новости"

Деталі: Уточнюється, нібито об'єктом були літаки радіолокаційного виявлення і управління А-50.

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За даними російської пропаганди, на території РФ виявлено "диверсійну групу, координацію і керівництво якою здійснювали співробітники спецслужб України".

Саморобні вибухові пристрої для здійснення диверсії нібито планувалося доставити на легкомоторному літаку з Чернігівської області.

ФСБ стверджує, нібито внаслідок організованого контролю за польотом пілота, а також членів ДРГ, "завербованих ГУР Міноборони України", затримали після посадки в Тульській області в момент передачі засобів ураження.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • У лютому стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.

Теми: РосіяавіавійнаФСБ
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