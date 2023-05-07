Російський пропагандист Захар Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху, а вибух стався праворуч від нього під іншим переднім колесом.

Джерело: Прилєпін у першому пості в своєму телеграм-каналі з моменту підриву

Дослівно: "Саша (Шубін – ред.) їхав праворуч на пасажирському кріслі. Я був за кермом. Вибух стався під його колесом.

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Я знепритомнів хвилини на три, отямився і підповз до вибитого лобового скла. Селяни, які підбігли, допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось".

Деталі: Він також заявив, що висадив доньку з машини за 5 хвилин до вибуху.

За словами Прилєпіна, Шубін на позивний "Злой", який загинув унаслідок вибуху, 8 років працював його "ангелом-охоронцем" і кілька разів рятував йому життя.

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