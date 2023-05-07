Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху
Російський пропагандист Захар Прилєпін заявив, що сам був за кермом машини в момент вибуху, а вибух стався праворуч від нього під іншим переднім колесом.
Джерело: Прилєпін у першому пості в своєму телеграм-каналі з моменту підриву
Дослівно: "Саша (Шубін – ред.) їхав праворуч на пасажирському кріслі. Я був за кермом. Вибух стався під його колесом.
Я знепритомнів хвилини на три, отямився і підповз до вибитого лобового скла. Селяни, які підбігли, допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) і ще там щось".
Деталі: Він також заявив, що висадив доньку з машини за 5 хвилин до вибуху.
За словами Прилєпіна, Шубін на позивний "Злой", який загинув унаслідок вибуху, 8 років працював його "ангелом-охоронцем" і кілька разів рятував йому життя.
Передісторія:
- 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув. Відповідальність за замах на Прилєпіна взяв на себе партизанський рух "Атеш".
- Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".
- МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
- Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді та ввели в медикаментозний сон.