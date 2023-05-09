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Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 03:52
Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що парадом 9 травня Росія спробує продемонструвати свій вплив на Центральну Азію.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін намагається використати парад до Дня Перемоги в Москві, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії.

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон будуть присутні на параді до Дня Перемоги в Москві 9 травня.

В інституті вважають, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, незважаючи на зусилля Кремля, спрямовані на демонстрацію своєї влади.

В огляді додають, що, за повідомленнями, президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад до Дня Перемоги.

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В огляді інституту нагадують, що у ніч з 7 на 8 травня російські війська завдали чергового масштабного ракетного та безпілотного удару по Україні.

Аналітики вказують на те, що високопоставлені українські чиновники зазначили, що українські сили, можливо, готуються до проведення контрнаступальних операцій у травні або червні.

Зазначається і те, що окуповане Росією Придністров'я звернулося до Росії з проханням збільшити миротворчий контингент у регіоні, що, ймовірно, підтримає зусилля Кремля з дестабілізації Молдови.

Проте, на думку експертів, Росія, як і раніше, навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров'ї, враховуючи її постійну потребу у військах в Україні.

Основні висновки ISW за 8 травня:

  • У ніч з 7 на 8 травня російські війська завдали чергового широкомасштабного ракетного та безпілотного удару по Україні.
  • Високопосадовці повідомили, що українські війська, можливо, готуються до проведення контрнаступальних операцій у травні або червні.
  • Окуповане Росією Придністров'я закликало Росію збільшити кількість миротворців у регіоні, які, ймовірно, підтримують зусилля Кремля з дестабілізації Молдови.
  • Путін намагається використати парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Станом на 8 травня російські війська здійснили незначне просування в межах Бахмута на тлі повідомлень про активізацію наступальних операцій сил групи "Вагнера" та продовження наземних атак вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Також вони продовжували оборонні операції на півдні України.
  • За повідомленнями, російська влада посилила кампанію з набору представників етнічних меншин на контрактну службу в російську армію.
  • Російська окупаційна влада продовжила примусову евакуацію цивільного населення з тилових районів Херсонської та Запорізької областей.

Теми: ПутінАзія
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