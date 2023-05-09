Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що парадом 9 травня Росія спробує продемонструвати свій вплив на Центральну Азію.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін намагається використати парад до Дня Перемоги в Москві, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон будуть присутні на параді до Дня Перемоги в Москві 9 травня.

В інституті вважають, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, незважаючи на зусилля Кремля, спрямовані на демонстрацію своєї влади.

В огляді додають, що, за повідомленнями, президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад до Дня Перемоги.

В огляді інституту нагадують, що у ніч з 7 на 8 травня російські війська завдали чергового масштабного ракетного та безпілотного удару по Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Аналітики вказують на те, що високопоставлені українські чиновники зазначили, що українські сили, можливо, готуються до проведення контрнаступальних операцій у травні або червні.

Зазначається і те, що окуповане Росією Придністров'я звернулося до Росії з проханням збільшити миротворчий контингент у регіоні, що, ймовірно, підтримає зусилля Кремля з дестабілізації Молдови.

Проте, на думку експертів, Росія, як і раніше, навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров'ї, враховуючи її постійну потребу у військах в Україні.

Основні висновки ISW за 8 травня: