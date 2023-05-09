Підірваний Прилєпін записав "переможне" відео з лікарняної койки
Вівторок, 9 травня 2023, 15:45
Російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін записав перше відео із лікарняної палати, де заявив, що надалі продовжить усіх перемагати.
Джерело: відео, опубліковане губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним
Пряма мова Прилєпіна: "Дорогі друзі, земляки, рідня. Працюємо поступово. І будемо перемагати, перемагали раніше і далі переможемо. Усе зло буде поругано і порушено".
Деталі: Нікітін додав, що за словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. На відео не видно ступінь тяжкості отриманих травм Прилєпіна. Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху у нього серйозно постраждали ноги.
Передісторія:
- 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.
- Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".
- МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
- Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді та ввели в медикаментозний сон.
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