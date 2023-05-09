Підірваний Прилєпін записав "переможне" відео з лікарняної койки

Російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін записав перше відео із лікарняної палати, де заявив, що надалі продовжить усіх перемагати.

Джерело: відео, опубліковане губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним

Пряма мова Прилєпіна: "Дорогі друзі, земляки, рідня. Працюємо поступово. І будемо перемагати, перемагали раніше і далі переможемо. Усе зло буде поругано і порушено".

Деталі: Нікітін додав, що за словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. На відео не видно ступінь тяжкості отриманих травм Прилєпіна. Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху у нього серйозно постраждали ноги.

Передісторія:

6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.

Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".

МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді та ввели в медикаментозний сон.