Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підірваний Прилєпін записав "переможне" відео з лікарняної койки

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 15:45
Підірваний Прилєпін записав переможне відео з лікарняної койки
скриншот

Російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін записав перше відео із лікарняної палати, де заявив, що надалі продовжить усіх перемагати.

Джерело: відео, опубліковане губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним

Пряма мова Прилєпіна: "Дорогі друзі, земляки, рідня. Працюємо поступово. І будемо перемагати, перемагали раніше і далі переможемо. Усе зло буде поругано і порушено".  

Реклама:

Деталі: Нікітін додав, що за словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. На відео не видно ступінь тяжкості отриманих травм Прилєпіна. Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху у нього серйозно постраждали ноги.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 травня в російській Нижегородській області підірвали автомобіль Audi, в якому їхав українофоб, письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін, який начебто воював проти України. Тоді ЗМІ повідомляли, що Прилєпін важко поранений, а водій загинув.
  • Як повідомила пресслужба Прилєпіна, внаслідок вибуху загинув його соратник, співробітник батальйону "Оплот" Росгвардії Олександр Шубін із позивним "Злой".
  • МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Згодом у Слідкомі РФ відзвітували, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.
  • Прилєпіна прооперували в Нижньому Новгороді та ввели в медикаментозний сон.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: