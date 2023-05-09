Підірваний Прилєпін записав "переможне" відео з лікарняної койки

Російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін записав перше відео із лікарняної палати, де заявив, що надалі продовжить усіх перемагати.

Джерело: відео, опубліковане губернатором Нижегородської області РФ Глібом Нікітіним

Пряма мова Прилєпіна: "Дорогі друзі, земляки, рідня. Працюємо поступово. І будемо перемагати, перемагали раніше і далі переможемо. Усе зло буде поругано і порушено".

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Деталі: Нікітін додав, що за словами медиків, процес одужання йде штатно, все необхідне для лікування є. На відео не видно ступінь тяжкості отриманих травм Прилєпіна. Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху у нього серйозно постраждали ноги.

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