МЗС нагадало гостям параду у Москві, що Путін – воєнний злочинець і використав їх

Україна вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському "параді перемоги" в Москві поряд із воєнним злочинцем Володимиром Путіним аморальним і недружнім кроком.

Джерело: заява МЗС України

Деталі: Міністерство закордонних справ звернуло увагу на участь у заході на Червоній площі в Москві 9 травня 2023 року прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

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До Путіна на парад все ж приїхали декілька лідерів інших країн ТАСС

МЗС наголошує, що під час заходу президент Російської Федерації Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.

А в ніч перед парадом Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, "аби заподіяти іще більше смертей та завдати іще більше руйнувань на українській землі", обурюються дипломати.

Натомість учасникам зібрання у Москві була продемонстрована російська військова техніка, яка вже десятий рік поспіль бере участь в неспровокованій агресивній війні Росії проти України, нагадує міністерство.

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Дослівно МЗС: "Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу.

Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом".

Лукашенко теж був на параді Путіна, але від нього іншого вже й не чекали

Цьому передувало: Попри запеклі бої та величезні втрати у війні проти України російський диктатор Володимир Путін провів парад у Москві 9 травня 2023 року. Літаки в ньому участі не брали, як і в 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни.

Під час своєї промови на параді Путін збрехав, що для Росії немає ворожих країн, і що вона хоче бачити майбутнє мирним і вільним. Але визнав, що найважливішою його справою зараз є війна в Україні.

Попри війну на цей парад Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що цим Росія хоче продемонструвати свій вплив на Центральну Азію.