Данілов про "побєдобєсіє" в Москві: Парад боягузтва і страху, Путін поспішав у бункер

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російський парад "побєдобєсія" у 2023 році закінчився вкрай швидко, бо російський диктатор Володимир Путін поспішав сховатися назад у бункер.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "побєдобєсія" на "Червоній площі" на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року.

Парад боягузтва і страху. Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх – це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню".

Цьому передувало: