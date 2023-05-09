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Данілов про "побєдобєсіє" в Москві: Парад боягузтва і страху, Путін поспішав у бункер

Альона Мазуренко Вівторок, 9 травня 2023, 17:15
Данілов про побєдобєсіє в Москві: Парад боягузтва і страху, Путін поспішав у бункер
фото: РИА Новости

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що російський парад "побєдобєсія" у 2023 році закінчився вкрай швидко, бо російський диктатор Володимир Путін поспішав сховатися назад у бункер.  

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "Росія подала заявку до "Книги рекордів Гіннеса" про найкоротший військовий парад. Захід "побєдобєсія" на "Червоній площі" на Москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року.

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Парад боягузтва і страху. Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори. Страх – це пожиттєвий український подарунок Путіну та його угрупованню".

Цьому передувало: 

  • Попри запеклі бої та величезні втрати у війні проти України російський диктатор Володимир Путін провів парад у Москві 9 травня 2023 року. Літаки в ньому участі не брали, як і в 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни.
  • Попри війну на цей парад Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії.
  • Україна вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському "параді перемоги" в Москві поряд із воєнним злочинцем Володимиром Путіним аморальним і недружнім кроком.

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Теми: парадПутінДаніловРНБО
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