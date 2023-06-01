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Закрите укриття у Києві: прокуратура просить не призначати наперед винних

Ірина БалачукЧетвер, 1 червня 2023, 11:15
Закрите укриття у Києві: прокуратура просить не призначати наперед винних
Лікарня, що постраждала від падіння уламків ракет, і де загинули люди. Фото ДСНС

Охоронця медзакладу, де під час атаки росіян було закрите укриття, доставили до поліції для з’ясування обставин, оскільки він мав візуальні ознаки алкогольного сп’яніння, але жодну людину у цій справі наразі не затримано.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Жодну особу не затримано. Одна особа (охоронець медзакладу, який мав візуальні ознаки алкогольного сп’яніння) був доставлений до поліції для з’ясування обставин. Зараз його повезли на освідування. Діям чоловіка буде надана правова оцінка, але спершу з’ясовуємо відповідальність з боку саме службових осіб цього медзакладу".

Деталі: Представниця прокуратури також закликала, зокрема, представників влади "не призначати винних заздалегідь, а дочекатися результатів об’єктивного розслідування".

"Маніпулятивні заяви не сприяють проведенню розслідування та лише підбурюють суспільство. Це службовий злочин, і відповідальність за нього нестимуть саме службові особи", − підсумувала Максимець.

Що було раніше: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив. Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) через закриті бомбосховища під час нічної ракетної атаки на столицю.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
  • Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.

Теми: прокуратураКиїввійнажертви
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