Взяття Бахмута коштувало Росії 60 тисяч убитими й пораненими – оцінка Заходу

Захід оцінює, що Росія втратила понад 60 тисяч військових у результаті спроб захопити місто Бахмут на сході України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News, у четвер журналістам заявив західний посадовець на умовах анонімності.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 тисяч жертв у секторі Бахмут-Попасна протягом річної битви", – сказав посадовець.

Він уточнив, що 60 тисяч – це "консервативна оцінка" російських втрат на цій ділянці фронту, до якої входять як поранені, так і загиблі. З них, додав посадовець, принаймні третина – саме загиблі.

Місто співрозмовник журналістів оцінив як "стратегічно неважливе", додавши, що, за оцінкою Заходу, "українські підрозділи відійшли з основної забудованої частини міста".

"Ми бачимо, що сили ПВК "Вагнера" перебувають у процесі відходу (з Бахмута – ред.), принаймні станом на зараз. Заміна цих силових елементів вимагає значних зусиль від і без того перевантажених регулярних сил Росії", – зазначив він.

Загальна кількість втрат РФ у війні з Україною, за словами західного посадовця, перевищує 200 тисяч.

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У ніч проти 21 травня Міністерство оборони Росії повідомило про нібито захоплення Бахмута після багатомісячної наступальної кампанії. Українська сторона ж заявляє, що армія продовжує контролювати частину Бахмута.

Нагадаємо: Російські окупанти розпочали бої за місто Бахмут Донецької області 1 серпня 2022 року. Станом на 31 травня 2023 року місто було вщент знищене, але бої за нього тривають.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв, що його найманці 20 травня нібито остаточно захопили Бахмут, він анонсував передачу міста регулярним військам РФ з 25 травня і два місяці перепочинку "Вагнера" з 1 червня.