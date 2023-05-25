У передмісті Бахмута "вагнерівців" замінили військові ЗС РФ − Маляр
Російські загарбники артилерійськими обстрілами намагаються зупинити просування ЗСУ на флангах на Бахмутському напрямку і стягують додаткові сили для підсилення своїх можливостей.
Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram
Пряма мова Маляр: "На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.
У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються "вагнерівці"".
Деталі: Маляр додала, що українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".
Вона також підкреслила, що схід залишається епіцентром бойових дій − ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському, Куп’янському та Бахмутському напрямках.
На Авдіівському і Мар‘їнському − атаки окупантів відбиті, наступальні дії ворога безуспішні.
На Лиманському напрямку, за словами Маляр, ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив.
На Купянському зараз тривають бої − росіяни атакують, намагаються захопити плацдарм для подальшого просування, але несуть втрати.
Передісторія:
- Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити найманців із українського Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Процес, за його словами, буде тривати до 1 червня.