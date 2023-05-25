У передмісті Бахмута "вагнерівців" замінили військові ЗС РФ − Маляр

Російські загарбники артилерійськими обстрілами намагаються зупинити просування ЗСУ на флангах на Бахмутському напрямку і стягують додаткові сили для підсилення своїх можливостей.

Джерело: заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах. Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.



У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються "вагнерівці"".

Реклама:

Деталі: Маляр додала, що українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

Вона також підкреслила, що схід залишається епіцентром бойових дій − ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському, Куп’янському та Бахмутському напрямках.



На Авдіівському і Мар‘їнському − атаки окупантів відбиті, наступальні дії ворога безуспішні.



На Лиманському напрямку, за словами Маляр, ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив.

На Купянському зараз тривають бої − росіяни атакують, намагаються захопити плацдарм для подальшого просування, але несуть втрати.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: