Український контрнаступ: ISW проаналізував, яких успіхів досягли Сили оборони
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Сили оборони продовжують просування під Бахмутом, а також мають певні успіхи в Донецькій та Запорізькій областях.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті зазначається, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту 9 червня.
Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили обмежені та локалізовані наземні атаки українських військ у районі Кремінної.
У той же час українські офіційні особи заявили, що українські війська просунулися на 1,2 кілометра в ході продовження наступальних операцій під Бахмутом 8 червня.
Крім того, Сили оборони продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей 9 червня і досягли тактичних успіхів у цьому районі.
Українські сили також продовжили наземні атаки на заході Запорізької області в ніч з 8 на 9 червня і вдень 9 червня, і російське джерело припустило, що українські сили досягли певних успіхів під час цих атак.
Аналітики вказують, що українські офіційні особи прямо визнали, що українські війська очікують втрат техніки під час контрнаступальних операцій.
На думку експертів, структура російського командування, що відповідає за війну в південних регіонах України, є нечіткою і, ймовірно, дублює одна одну.
Проаналізувавши заяви російських військових і їхні дії, аналітики прийшли до висновку: командні відносини між цими чотирма військовими керівниками РФ – Романчуком, Теплінським, Кузовлєвим і Герасимовим, – яких називають головними відповідальними за російські війська в цьому регіоні, залишаються незрозумілими.
Білий дім повідомив 9 червня, що Іран допомагає Росії побудувати завод з виробництва безпілотників у Татарстані, Росія, підкреслюючи зростаючу військову співпрацю між Тегераном і Москвою, незважаючи на західні санкції.
Аналітики зауважують, що начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов 9 червня обговорив посилення російсько-китайського військового співробітництва з начальником об'єднаного відділу штабу Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі.
Основні висновки ISW за 09 червня:
- Українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту 9 червня, здобувши подальші успіхи навколо Бахмута та на заході Донецька.
- Путін 9 червня визнав, що український контрнаступ розпочався нещодавно, і зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал, що є відходом від попередніх спроб Кремля применшити значення українських контрнаступів.
- Водночас значна частина російського інформаційного простору передчасно заявила, що український контрнаступ провалився після того, як 9 червня російські війська пошкодили більшу кількість української військової техніки, наданої Заходом.
- Українські офіційні особи прямо визнали, що українські війська очікують втрат техніки під час контрнаступальних операцій.
- Російська командна структура, відповідальна за війну в районах півдня України, є нечіткою і, ймовірно, дублює одна одну.
- У ніч з 8 на 9 червня російські війська завдали ракетних ударів і ударів безпілотниками по всій території України.
- Кілька незалежних джерел повідомили про додаткові докази того, що 6 червня греблю Каховської гідроелектростанції, ймовірно, зруйнував внутрішній вибух.
- Білий дім повідомив 9 червня, що Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва безпілотників у Єлабузі, Республіка Татарстан, Росія, підкреслюючи зростаючу військову співпрацю між Тегераном і Москвою, незважаючи на західні санкції.
- Начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обговорив посилення російсько-китайського військового співробітництва з начальником Об'єднаного штабу Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі 9 червня.
- Російські та українські війська провели обмежені та локальні наземні атаки на південь від Кремінної.
- Російські війська продовжили наземні обстріли поблизу Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські сили продовжили обмежені наземні обстріли на адміністративному кордоні між Донецькою і Запорізькою областями та на заході Запорізької області.
- Росія продовжує ухилятися від міжнародних санкцій і, за повідомленнями, відновила доступ до ключових західних мікросхем та електроніки, необхідних для виробництва військової техніки.
- В українському повідомленні йдеться про те, що російська влада, можливо, готує "евакуацію" з півночі Криму.
- Президент Росії Володимир Путін оголосив 9 червня, що Росія почне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі в липні 2023 року, і це не є ескалацією попередньої риторики Путіна щодо ядерної зброї.