Український контрнаступ: ISW проаналізував, яких успіхів досягли Сили оборони

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Сили оборони продовжують просування під Бахмутом, а також мають певні успіхи в Донецькій та Запорізькій областях.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті зазначається, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту 9 червня.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили обмежені та локалізовані наземні атаки українських військ у районі Кремінної.

У той же час українські офіційні особи заявили, що українські війська просунулися на 1,2 кілометра в ході продовження наступальних операцій під Бахмутом 8 червня.

Крім того, Сили оборони продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей 9 червня і досягли тактичних успіхів у цьому районі.

Українські сили також продовжили наземні атаки на заході Запорізької області в ніч з 8 на 9 червня і вдень 9 червня, і російське джерело припустило, що українські сили досягли певних успіхів під час цих атак.

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Аналітики вказують, що українські офіційні особи прямо визнали, що українські війська очікують втрат техніки під час контрнаступальних операцій.

На думку експертів, структура російського командування, що відповідає за війну в південних регіонах України, є нечіткою і, ймовірно, дублює одна одну.

Проаналізувавши заяви російських військових і їхні дії, аналітики прийшли до висновку: командні відносини між цими чотирма військовими керівниками РФ – Романчуком, Теплінським, Кузовлєвим і Герасимовим, – яких називають головними відповідальними за російські війська в цьому регіоні, залишаються незрозумілими.

Білий дім повідомив 9 червня, що Іран допомагає Росії побудувати завод з виробництва безпілотників у Татарстані, Росія, підкреслюючи зростаючу військову співпрацю між Тегераном і Москвою, незважаючи на західні санкції.

Аналітики зауважують, що начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов 9 червня обговорив посилення російсько-китайського військового співробітництва з начальником об'єднаного відділу штабу Центральної військової комісії Китаю Лю Чженлі.

Основні висновки ISW за 09 червня: