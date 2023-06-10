Украинское контрнаступление: ISW проанализировал, каких успехов достигли Силы обороны

Специалисты Института изучения войны (ISW) сообщают, что Силы обороны продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечается, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта 9 июня.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили ограниченные и локализованные наземные атаки украинских войск в районе Кременной.

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В то же время украинские официальные лица заявили, что украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом 8 июня.

Кроме того, Силы обороны продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей 9 июня и достигли тактических успехов в этом районе.

Украинские силы также продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и днем 9 июня, и российский источник предположил, что украинские силы достигли определенных успехов во время этих атак.

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Аналитики указывают, что украинские официальные лица прямо признали, что украинские войска ожидают потерь техники во время контрнаступательных операций.

По мнению экспертов, структура российского командования, отвечающего за войну в южных регионах Украины, является нечеткой и, вероятно, дублирует друг друга.

Проанализировав заявления российских военных и их действия, аналитики пришли к выводу: командные отношения между этими четырьмя военными руководителями РФ - Романчуком, Теплинским, Кузовлевым и Герасимовым, - которых называют главными ответственными за российские войска в этом регионе, остаются неясными.

Белый дом сообщил 9 июня, что Иран помогает России построить завод по производству беспилотников в Татарстане, Россия, подчеркивая растущее военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, несмотря на западные санкции.

Аналитики отмечают, что начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов 9 июня обсудил усиление российско-китайского военного сотрудничества с начальником объединенного отдела штаба Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли.

Основные выводы ISW за 9 июня: