Украинское контрнаступление: ISW проанализировал, каких успехов достигли Силы обороны
Специалисты Института изучения войны (ISW) сообщают, что Силы обороны продолжают продвижение под Бахмутом, а также имеют определенные успехи в Донецкой и Запорожской областях.
Источник: ISW
Детали: В отчете отмечается, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта 9 июня.
Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили ограниченные и локализованные наземные атаки украинских войск в районе Кременной.
В то же время украинские официальные лица заявили, что украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом 8 июня.
Кроме того, Силы обороны продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области вблизи границы Донецкой и Запорожской областей 9 июня и достигли тактических успехов в этом районе.
Украинские силы также продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и днем 9 июня, и российский источник предположил, что украинские силы достигли определенных успехов во время этих атак.
Аналитики указывают, что украинские официальные лица прямо признали, что украинские войска ожидают потерь техники во время контрнаступательных операций.
По мнению экспертов, структура российского командования, отвечающего за войну в южных регионах Украины, является нечеткой и, вероятно, дублирует друг друга.
Проанализировав заявления российских военных и их действия, аналитики пришли к выводу: командные отношения между этими четырьмя военными руководителями РФ - Романчуком, Теплинским, Кузовлевым и Герасимовым, - которых называют главными ответственными за российские войска в этом регионе, остаются неясными.
Белый дом сообщил 9 июня, что Иран помогает России построить завод по производству беспилотников в Татарстане, Россия, подчеркивая растущее военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, несмотря на западные санкции.
Аналитики отмечают, что начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов 9 июня обсудил усиление российско-китайского военного сотрудничества с начальником объединенного отдела штаба Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли.
Основные выводы ISW за 9 июня:
- Украинские войска продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта 9 июня, получив дальнейшие успехи вокруг Бахмута и на западе Донецка.
- Путин 9 июня признал, что украинское контрнаступление началось недавно, и отметил, что украинские силы все еще имеют наступательный потенциал, что является отходом от предыдущих попыток Кремля преуменьшить значение украинских контрнаступлений.
- В то же время значительная часть российского информационного пространства преждевременно заявила, что украинское контрнаступление провалилось после того, как 9 июня российские войска повредили большее количество украинской военной техники, предоставленной Западом.
- Украинские официальные лица прямо признали, что украинские войска ожидают потерь техники во время контрнаступательных операций.
- Российская командная структура, ответственная за войну в районах юга Украины, является нечеткой и, вероятно, дублирует друг друга.
- В ночь с 8 на 9 июня российские войска нанесли ракетные удары и удары беспилотниками по всей территории Украины.
- Несколько независимых источников сообщили о дополнительных доказательствах того, что 6 июня плотину Каховской гидроэлектростанции, вероятно, разрушил внутренний взрыв.
- Белый дом сообщил 9 июня, что Иран помогает России строить завод по производству беспилотников в Елабуге, Республика Татарстан, Россия, подчеркивая растущее военное сотрудничество между Тегераном и Москвой, несмотря на западные санкции.
- Начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов обсудил усиление российско-китайского военного сотрудничества с начальником Объединенного штаба Центральной военной комиссии Китая Лю Чжэнли 9 июня.
- Российские и украинские войска провели ограниченные и локальные наземные атаки к югу от Кременной.
- Российские войска продолжили наземные обстрелы вблизи Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские силы продолжили ограниченные наземные обстрелы на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и на западе Запорожской области.
- Россия продолжает уклоняться от международных санкций и, по сообщениям, возобновила доступ к ключевым западным микросхемам и электронике, необходимым для производства военной техники.
- В украинском сообщении говорится о том, что российские власти, возможно, готовят эвакуацию с севера Крыма.
- Президент России Владимир Путин объявил 9 июня, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле 2023 года, и это не является эскалацией предыдущей риторики Путина по ядерному оружию.