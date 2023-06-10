З лівобережжя Херсонщини окупанти евакуюють лише жителів з паспортами РФ – штаб

Після підриву Каховської ГЕС і затоплень загарбники дозволяють евакуюватися з лівобережної (окупованої) Херсонщини тільки жителям з російськими паспортами.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях".

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Деталі: За даними штабу, загарбники дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами.

Крім того, зазначають у штабі, вони силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

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