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З лівобережжя Херсонщини окупанти евакуюють лише жителів з паспортами РФ – штаб

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 07:10
З лівобережжя Херсонщини окупанти евакуюють лише жителів з паспортами РФ – штаб
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Після підриву Каховської ГЕС і затоплень загарбники дозволяють евакуюватися з лівобережної (окупованої) Херсонщини тільки жителям з російськими паспортами.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях".

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Деталі: За даними штабу, загарбники дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами.

Крім того, зазначають у штабі, вони силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.
  • Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.
  • Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
  • У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕСевакуаціяокупація
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