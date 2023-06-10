С левобережья Херсонщины оккупанты эвакуируют только жителей с паспортами РФ – штаб

После подрыва Каховской ГЭС и затоплений захватчики позволяют эвакуироваться с левобережной (оккупированной) Херсонщины только жителям с российскими паспортами.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях".

Детали: По данным штаба, захватчики позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.

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Кроме того, отмечают в штабе, они силой выгоняют из собственных уцелевших домов гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним:

6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.