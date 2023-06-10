С левобережья Херсонщины оккупанты эвакуируют только жителей с паспортами РФ – штаб

После подрыва Каховской ГЭС и затоплений захватчики позволяют эвакуироваться с левобережной (оккупированной) Херсонщины только жителям с российскими паспортами.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях".

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Детали: По данным штаба, захватчики позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.

Кроме того, отмечают в штабе, они силой выгоняют из собственных уцелевших домов гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним:

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