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С левобережья Херсонщины оккупанты эвакуируют только жителей с паспортами РФ – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 07:10
С левобережья Херсонщины оккупанты эвакуируют только жителей с паспортами РФ – штаб
скриншот

После подрыва Каховской ГЭС и затоплений захватчики позволяют эвакуироваться с левобережной (оккупированной) Херсонщины только жителям с российскими паспортами.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях".

Детали: По данным штаба, захватчики позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.

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Кроме того, отмечают в штабе, они силой выгоняют из собственных уцелевших домов гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.

Напомним:

  • 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

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Темы: Херсонская областьКаховская ГЭСэвакуацияоккупация
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