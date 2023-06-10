С левобережья Херсонщины оккупанты эвакуируют только жителей с паспортами РФ – штаб
Суббота, 10 июня 2023, 07:10
После подрыва Каховской ГЭС и затоплений захватчики позволяют эвакуироваться с левобережной (оккупированной) Херсонщины только жителям с российскими паспортами.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях".
Детали: По данным штаба, захватчики позволяют эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами.
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Кроме того, отмечают в штабе, они силой выгоняют из собственных уцелевших домов гражданских людей с целью размещения в них военнослужащих российских оккупационных войск.
Напомним:
- 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
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