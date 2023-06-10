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Над Одещиною ППО збила 8 ворожих "Шахедів" та 2 ракети, поранених вже 26 – Гуменюк

Ольга Глущенко Субота, 10 червня 2023, 07:57
Над Одещиною ППО збила 8 ворожих Шахедів та 2 ракети, поранених вже 26 – Гуменюк
НАТАЛЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Вночі 10 червня над Одещиною ППО знищила 8 із 8 запущених "шахедів", збила дві ворожих ракети, одна з ракет влучила в узбережжя.

Джерело: керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі єдиного марафону

Пряма мова: "8 "шахедів", які були спрямовані на Одещину, були знищені, всі, до речі.

Внаслідок падіння уламків в одній із квартир спалахнула пожежа, і 3 людини загинули".

Деталі: Гуменюк додала, що наразі відомо про 26 людей, які отримали різного роду травмування і пошкодження внаслідок вибухової хвилі. Серед них є двоє дітей і вагітна жінка.

Крім того, по узбережжю Одещини був нанесений ракетний удар. Дві ракети було знищено, а одна влучила в узбережжя, внаслідок розльоту уламків і вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Також три людини отримали поранення.

Теми: Одеська областьракетний ударбезпілотники
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