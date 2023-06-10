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Над Одесской областью ПВО сбила 8 вражеских "Шахедов" и 2 ракеты, раненых уже 26 - Гуменюк

Ольга ГлущенкоСуббота, 10 июня 2023, 07:57
Над Одесской областью ПВО сбила 8 вражеских Шахедов и 2 ракеты, раненых уже 26 - Гуменюк
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК. СКРИНШОТ

Ночью 10 июня над Одесской областью ПВО уничтожила 8 из 8 запущенных "шахедов", сбила две вражеских ракеты, одна из ракет попала в побережье.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире единого марафона

Прямая речь: "8 "шахедов", которые были направлены в Одесскую область, были уничтожены, все, кстати.

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В результате падения обломков в одной из квартир вспыхнул пожар, и 3 человека погибли".

Детали: Гуменюк добавила, что сейчас известно о 26 людях, которые получили разного рода травмы и повреждения в результате взрывной волны. Среди них есть двое детей и беременная женщина.

Кроме того, по побережью Одесской области был нанесен ракетный удар. Две ракеты были уничтожены, а одна попала в побережье, в результате разлета обломков и взрывной волны повреждены жилые дома. Также три человека получили ранения.

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Темы: Одесская областьракетный ударбеспилотники
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