На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи

Мер Мелітополя Іван Федоров вранці в суботу повідомив про нові вибухи на Арабатській стрілці, палала захоплена росіянами база відпочинку. Ввечері у п'ятницю теж повідомлялося про вибухи на іншій базі відпочинку.

Джерело: Федоров, росЗМІ, соцмережі

Пряма мова Федорова: "Курортний сезон на Арабатці настільки гарячий, що до рашистів на віджатій базі відпочинку 10 червня вранці вирішили доєднатися кілька ракет.

Загарбникам чомусь компанія не сподобалася, тож наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають в поки що окупований Крим.".

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Деталі: У соцмережах повідомляють, що там міг ночувати колаборант Володимир Сальдо, але він живий, за іншою версією – російські окупанти.

Передісторія: Увечері 9 червня на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве було зафіксовано "прильоти" по пансіонату "Експрес", де розмістилися військовослужбовці Росгвардії.