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На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 10:36
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
скриншот

Мэр Мелитополя Иван Федоров утром в субботу сообщил о новых взрывах на Арабатской стрелке, горела захваченная россиянами база отдыха. Вечером в пятницу тоже сообщалось о взрывах на другой базе отдыха.

Источник: Федоров, росСМИ, соцсети

Прямая речь Федорова: "Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха 10 июня утром решили присоединиться несколько ракет.

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Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому сейчас колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборационистами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым.".

Детали: В соцсетях сообщают, что там мог ночевать коллаборационист Владимир Сальдо, но он живой, по другой версии - российские оккупанты.

Предыстория: Вечером 9 июня на Арабатской стрелке возле села Счастливцево были зафиксированы "прилеты" по пансионату "Экспресс", где разместились военнослужащие Росгвардии.

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Темы: Азовское мореХерсонская областьКрымоккупация
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