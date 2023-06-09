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Окупованого Генічеська й Арабатської стрілки дістався "сезон бавовни"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 19:17
Окупованого Генічеська й Арабатської стрілки дістався сезон бавовни
"Бавовна" в Генічеську, скріншот відео Федорова

В окупованому Генічеську Херсонської області пролунали вибухи, видно стовпи диму.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", OSINT-аналітик Бенджамін Пітте у Twitter

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Дослівно: "Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку.

Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області".

Деталі: Федоров опублікував відео наслідків вибухів у Генічеську.

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Як повідомляють місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве зафіксовано "прильоти" по пансіонату "Експрес", де розмістилися військовослужбовці Росгвардії.

""Бавовна" завітала до Щасливцево. Дві ракети, які низько пролетіли через Генічеськ, влучили в пансіонат "Експрес". Наразі там все перекрито, багато швидких та пожежних авто", – повідомляють місцеві мешканці. Також опубліковані фото великих клубів диму, які піднімаються у місцях "прильоту".

Місцеві жителі повідомляють, що в базу відпочинку влучили дві ракети, а третю збила ППО окупантів над морем.

Разом з тим, OSINT-аналітик (від open source intelligence, розвідка за відкритими джерелами – ред.) Бенджамін Піттер прокоментував інформацію про вибух у Щасливцевому: "Виходячи з цієї геолокації, я вважаю, що Україна щойно нанесла удар по армійському штабу, який відвідав Путін у квітні".

Теми: Херсонська областьокупаціявибухвійна
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