Окупованого Генічеська й Арабатської стрілки дістався "сезон бавовни"

В окупованому Генічеську Херсонської області пролунали вибухи, видно стовпи диму.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", OSINT-аналітик Бенджамін Пітте у Twitter

Реклама:

Дослівно: "Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку.

Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області".

Деталі: Федоров опублікував відео наслідків вибухів у Генічеську.

Як повідомляють місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве зафіксовано "прильоти" по пансіонату "Експрес", де розмістилися військовослужбовці Росгвардії.

""Бавовна" завітала до Щасливцево. Дві ракети, які низько пролетіли через Генічеськ, влучили в пансіонат "Експрес". Наразі там все перекрито, багато швидких та пожежних авто", – повідомляють місцеві мешканці. Також опубліковані фото великих клубів диму, які піднімаються у місцях "прильоту".

Місцеві жителі повідомляють, що в базу відпочинку влучили дві ракети, а третю збила ППО окупантів над морем.

Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.



46.019844, 34.846380



2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed



1/2 https://t.co/J5MYu5cTLO pic.twitter.com/n9QiuaACsM