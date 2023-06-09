Окупованого Генічеська й Арабатської стрілки дістався "сезон бавовни"
В окупованому Генічеську Херсонської області пролунали вибухи, видно стовпи диму.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", OSINT-аналітик Бенджамін Пітте у Twitter
Дослівно: "Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку.
Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області".
Деталі: Федоров опублікував відео наслідків вибухів у Генічеську.
Як повідомляють місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве зафіксовано "прильоти" по пансіонату "Експрес", де розмістилися військовослужбовці Росгвардії.
""Бавовна" завітала до Щасливцево. Дві ракети, які низько пролетіли через Генічеськ, влучили в пансіонат "Експрес". Наразі там все перекрито, багато швидких та пожежних авто", – повідомляють місцеві мешканці. Також опубліковані фото великих клубів диму, які піднімаються у місцях "прильоту".
Місцеві жителі повідомляють, що в базу відпочинку влучили дві ракети, а третю збила ППО окупантів над морем.
Based on this geolocation, I believe Ukraine has just hit an army headquarters visited by Putin in April.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) June 9, 2023
46.019844, 34.846380
2R9W+WHJ Shchaslyvtseve, Kherson Oblast, Ukrainehttps://t.co/Nr1O9AuabK@GeoConfirmed
1/2 https://t.co/J5MYu5cTLO pic.twitter.com/n9QiuaACsM
Разом з тим, OSINT-аналітик (від open source intelligence, розвідка за відкритими джерелами – ред.) Бенджамін Піттер прокоментував інформацію про вибух у Щасливцевому: "Виходячи з цієї геолокації, я вважаю, що Україна щойно нанесла удар по армійському штабу, який відвідав Путін у квітні".