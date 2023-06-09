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Окупованого Генічеська й Арабатської стрілки дістався "сезон бавовни"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 19:17
Окупованого Генічеська й Арабатської стрілки дістався сезон бавовни
"Бавовна" в Генічеську, скріншот відео Федорова

В окупованому Генічеську Херсонської області пролунали вибухи, видно стовпи диму.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", OSINT-аналітик Бенджамін Пітте у Twitter

Дослівно: "Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку.

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Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області".

Деталі: Федоров опублікував відео наслідків вибухів у Генічеську.

Як повідомляють місцевий телеграм-канал "Генічеськ ua" та кримська інформагенція "Центр журналістських розслідувань", на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве зафіксовано "прильоти" по пансіонату "Експрес", де розмістилися військовослужбовці Росгвардії.

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""Бавовна" завітала до Щасливцево. Дві ракети, які низько пролетіли через Генічеськ, влучили в пансіонат "Експрес". Наразі там все перекрито, багато швидких та пожежних авто", – повідомляють місцеві мешканці. Також опубліковані фото великих клубів диму, які піднімаються у місцях "прильоту".

Місцеві жителі повідомляють, що в базу відпочинку влучили дві ракети, а третю збила ППО окупантів над морем.

Разом з тим, OSINT-аналітик (від open source intelligence, розвідка за відкритими джерелами – ред.) Бенджамін Піттер прокоментував інформацію про вибух у Щасливцевому: "Виходячи з цієї геолокації, я вважаю, що Україна щойно нанесла удар по армійському штабу, який відвідав Путін у квітні".

Теми: Херсонська областьокупаціявибухвійна
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