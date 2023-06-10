ЗСУ просунулися ще на 1400 метрів на Бахмутському напрямку – Череватий

Збройні сили за добу змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку, повідомив речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий.

Джерело: Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова Череватого: "Загалом (за добу – ред.) відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон".

Деталі: За словами Череватого, росіяни вибудовують свою оборону й намагаються контратакувати позиції ЗСУ, але зазнають невдач.

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Речник заголосив, що вони володіють інформацією про потенціал, командування, можливості росіян.