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ЗСУ просунулися ще на 1400 метрів на Бахмутському напрямку – Череватий

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 12:02
ЗСУ просунулися ще на 1400 метрів на Бахмутському напрямку – Череватий
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Збройні сили за добу змогли просунутись до 1400 метрів на різних ділянках Бахмутського напрямку, повідомив речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий.

Джерело: Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова Череватого: "Загалом (за добу – ред.) відбулось шість боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон".

Деталі: За словами Череватого, росіяни вибудовують свою оборону й намагаються контратакувати позиції ЗСУ, але зазнають невдач.

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Речник заголосив, що вони володіють інформацією про потенціал, командування, можливості росіян.

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Теми: БахмутЗбройні силидеокупація
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