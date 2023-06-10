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ВСУ продвинулись еще на 1400 метров на Бахмутском направлении - Череватый

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 12:02
ВСУ продвинулись еще на 1400 метров на Бахмутском направлении - Череватый
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Вооруженные силы за сутки смогли продвинуться до 1400 метров на разных участках Бахмутского направления, сообщил спикер Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый.

Источник: Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь Череватого: "Всего (за сутки - ред.) состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых нашими Силами обороны уничтожено 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен".

Детали: По словам Череватого, россияне выстраивают свою оборону и пытаются контратаковать позиции ВСУ, но терпят неудачи.

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Спикер заявил, что они владеют информацией о потенциале, командовании, возможностях россиян.

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Темы: БахмутВооруженные силыдеоккупация
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