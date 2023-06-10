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ОГП оприлюднив подробиці нічного обстрілу Одеси та області

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 14:52
ОГП оприлюднив подробиці нічного обстрілу Одеси та області
одеса 10 червня, фото огп

Прокуратура повідомила подробиці атаки росіян безпілотними літальними апаратами й ракетами по Одесі, яка призвела до загибелі трьох людей.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, протягом ночі 10 червня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по Одесі та населеним пунктам області.

Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинуло та 25 отримали множинні поранення, серед яких 2 дітей – 5 та 17 років, вони у лікарні.

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Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.

Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Над Одещиною під час ворожої атаки БпЛА силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено, внаслідок падіння уламків сталася пожежа, загинули 3 цивільних особи, 26 отримали поранення.

Теми: Одесаобстрілвійна
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