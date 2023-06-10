Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОГП оприлюднив подробиці нічного обстрілу Одеси та області

Роман ПетренкоСубота, 10 червня 2023, 14:52
ОГП оприлюднив подробиці нічного обстрілу Одеси та області
одеса 10 червня, фото огп

Прокуратура повідомила подробиці атаки росіян безпілотними літальними апаратами й ракетами по Одесі, яка призвела до загибелі трьох людей.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, протягом ночі 10 червня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по Одесі та населеним пунктам області.

Реклама:

Попередньо внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинуло та 25 отримали множинні поранення, серед яких 2 дітей – 5 та 17 років, вони у лікарні.

Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі припарковані поряд з будинками.

Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі постраждало 6 людей, серед яких також 2 дітей – 5 та 12 років. Вщент зруйновано 7 приватних будинків та 15 пошкоджено.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Над Одещиною під час ворожої атаки БпЛА силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено, внаслідок падіння уламків сталася пожежа, загинули 3 цивільних особи, 26 отримали поранення.

Теми: Одесаобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: