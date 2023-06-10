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ОГП обнародовал подробности ночного обстрела Одессы и области

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 14:52
ОГП обнародовал подробности ночного обстрела Одессы и области
одесса 10 июня, фото огп

Прокуратура сообщила подробности атаки россиян беспилотными летательными аппаратами и ракетами по Одессе, которая привела к гибели трех человек.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, в течение ночи 10 июня вооруженные силы РФ совершили воздушную атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами по Одессе и населенным пунктам области.

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Предварительно в результате обстрела спального района Одессы три человека погибли и 25 получили множественные ранения, среди которых 2 детей - 5 и 17 лет, они в больнице.

Существенным разрушениям подверглись 3 многоэтажки, школа, детский сад и автомобили припаркованные рядом с домами.

Из-за атаки по поселку на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе пострадало 6 человек, среди которых также 2 детей - 5 и 12 лет. Полностью разрушены 7 частных домов и 15 повреждены.

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Напомним: Над Одесской областью во время вражеской атаки БпЛА силами противовоздушной обороны все Shahed-131/136 уничтожены, в результате падения обломков произошел пожар, погибли 3 гражданских лица, 26 получили ранения.

Темы: Одессаобстрелвойна
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