Розвідали дроном та засипали гранатами: прикордонники показали знищення росіян
Субота, 10 червня 2023, 15:31
Прикордонники показали відео, як засипали гранатами окупантів на Бахмутському напрямку, щонайменше двоє росіян ліквідовані.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "На Бахмутському напрямку окупантам непереливки
У лісосмузі бійці ЗСУ зі спостережного пункту виявили рух ворожої піхоти до лінії бойового зіткнення.
Реклама:
Завдання на ліквідацію противника отримали прикордонники-гранатометники. З безпілотника вони визначили координати й десяток осколкових гранат впали прямо на голови загарбникам".
Деталі: За даними прикордонників, дох окупантів вбито, ще трьох поранено.
ВІДЕО ДНЯ