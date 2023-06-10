Розвідали дроном та засипали гранатами: прикордонники показали знищення росіян

Прикордонники показали відео, як засипали гранатами окупантів на Бахмутському напрямку, щонайменше двоє росіян ліквідовані.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "На Бахмутському напрямку окупантам непереливки

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У лісосмузі бійці ЗСУ зі спостережного пункту виявили рух ворожої піхоти до лінії бойового зіткнення.

Завдання на ліквідацію противника отримали прикордонники-гранатометники. З безпілотника вони визначили координати й десяток осколкових гранат впали прямо на голови загарбникам".

Деталі: За даними прикордонників, дох окупантів вбито, ще трьох поранено.