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Разведали дроном и засыпали гранатами: пограничники показали уничтожение россиян

Роман ПетренкоСуббота, 10 июня 2023, 15:31
Разведали дроном и засыпали гранатами: пограничники показали уничтожение россиян
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДПСУ

Пограничники показали видео, как засыпали гранатами оккупантов на Бахмутском направлении, по меньшей мере двое россиян ликвидированы.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении оккупантам не поздоровится

В лесополосе бойцы ВСУ с наблюдательного пункта обнаружили движение вражеской пехоты к линии боевого соприкосновения.

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Задачу на ликвидацию противника получили пограничники-гранатометчики. С беспилотника они определили координаты и десяток осколочных гранат упали прямо на головы захватчикам".

Детали: По данным пограничников, дох оккупантов убиты, еще трое ранены.

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Темы: БахмутПограничная службавойна
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