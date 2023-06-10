Разведали дроном и засыпали гранатами: пограничники показали уничтожение россиян
Суббота, 10 июня 2023, 15:31
Пограничники показали видео, как засыпали гранатами оккупантов на Бахмутском направлении, по меньшей мере двое россиян ликвидированы.
Источник: ГПСУ
Дословно: "На Бахмутском направлении оккупантам не поздоровится
В лесополосе бойцы ВСУ с наблюдательного пункта обнаружили движение вражеской пехоты к линии боевого соприкосновения.
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Задачу на ликвидацию противника получили пограничники-гранатометчики. С беспилотника они определили координаты и десяток осколочных гранат упали прямо на головы захватчикам".
Детали: По данным пограничников, дох оккупантов убиты, еще трое ранены.
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