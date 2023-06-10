Разведали дроном и засыпали гранатами: пограничники показали уничтожение россиян

Пограничники показали видео, как засыпали гранатами оккупантов на Бахмутском направлении, по меньшей мере двое россиян ликвидированы.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении оккупантам не поздоровится

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В лесополосе бойцы ВСУ с наблюдательного пункта обнаружили движение вражеской пехоты к линии боевого соприкосновения.

Задачу на ликвидацию противника получили пограничники-гранатометчики. С беспилотника они определили координаты и десяток осколочных гранат упали прямо на головы захватчикам".

Детали: По данным пограничников, дох оккупантов убиты, еще трое ранены.