Зеленський про контрнаступ: Усі командувачі налаштовані позитивно, так Путіну й передайте

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українські командувачі налаштовані позитивно щодо контрнаступу.

Джерело: Зеленський у суботу на пресконференції в Києві після зустрічі з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо, відповідаючи на питання про перебіг контрнаступу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я щодня на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків – Сирським, Тарнавським, Москальовим, Наєвим, Залужним. Усі зараз налаштовані позитивно. Так Путіну й передайте...

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З моєї точки зору, контрнаступальні оборонні дії проходять в Україні. На якій стадії – я не буду говорити детально. І вважаю, що ми будемо це відчувати".

Деталі: Зеленський також наголосив, що "не довіряв би телеграм-каналам і Путіну".

"Довіряти треба нашим військовим", - сказав він.

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Що передувало: 9 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що український контрнаступ почався. Водночас він стверджує, що "на жодній ділянці бойових дій українські війська не досягли поставлених цілей".