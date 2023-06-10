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Зеленский о контрнаступлении: Все командующие настроены позитивно, так Путину и передайте

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 16:15
Зеленский о контрнаступлении: Все командующие настроены позитивно, так Путину и передайте
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что все украинские командующие настроены позитивно в отношении контрнаступления.

Источник: Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отвечая на вопрос о ходе контрнаступления, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте...

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С моей точки зрения, контрнаступательные оборонные действия проходят в Украине. На какой стадии – я не буду говорить детально. И считаю, что мы будем это чувствовать".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что "не доверял бы телеграм-каналам и Путину".

"Доверять надо нашим военным", – сказал он.

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Что предшествовало: 9 июня президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось. В то же время он утверждает, что "ни на одном участке боевых действий украинские войска не достигли поставленных целей".

Темы: ЗеленскийконтрнаступлениеПутин
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