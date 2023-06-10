"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ

Венеційська комісія 10 червня оприлюднила оцінку законопроєкту №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду України.

Про це повідомляє "Європейська правла" з посиланням на текст оцінки, оприлюднений комісією.

У своєму рішенні Венеційська комісія висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана.

Однак "Венеційка" привітала "значні покращення", запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.

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Такими покращеннями у комісії назвали: виключення "невідповідних" кандидатів з подальшого розгляду після оцінювання їх доброчесності і професійної компетентності;

забезпечення вирішального голосу для міжнародних членів Дорадчої групи експертів при оцінці як доброчесності, так і професійної компетентності кандидатів;

положення про те, що для забезпечення безперервності роботи у разі відводу або самовідводу члена Дорадчої групи експертів призначатиметься його заступник.

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У той самий час "Венеційка" рекомендує вилучити зі статті 10 законопроєкту положення про порядок голосування щодо обрання з'їздом суддів.

Вона також рекомендує уточнити, що імена членів Дорадчої групи експертів, які голосували за кожного кандидата на етапі ранжування, також повинні бути опубліковані, і уточнити, що рішення Дорадчої групи експертів можуть бути оскаржені лише з формальних підстав, а не по суті.

"Венеційська комісія вкотре наголошує на важливості запровадження механізму відбору суддів Конституційного Суду України, який би забезпечував найвищий рівень незалежності та неупередженості Суду.

Венеційська комісія також підкреслює, що важливо забезпечити, щоб посади суддів Конституційного Суду не залишалися вакантними протягом тривалого періоду часу", – йдеться у оцінці "Венеційки".

Насамкінець Венеційська комісія висловила своє "задоволення конструктивною позицією української влади".

Нагадаємо, 9 червня посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи. Одна із них стосується запровадження законодавства щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі.

Реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого є необхідним для подальшого зближення з ЄС.

Читайте детальніше: "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.