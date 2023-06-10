"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ

Венецианская комиссия 10 июня обнародовала оценку законопроекта №9322 об изменениях процедуры отбора судей Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст оценки, обнародованный комиссией.

В своем решении Венецианская комиссия выразила сожаление, что ее рекомендация о включении седьмого члена в состав Консультативной группы экспертов не была выполнена.

Реклама:

Однако "Венецианка" приветствовала "значительные улучшения", предложенные в ответ на ее ключевые рекомендации.

Такими улучшениями в комиссии назвали: исключение "неподходящих" кандидатов из дальнейшего рассмотрения после оценки их добропорядочности и профессиональной компетентности;

обеспечение решающего голоса для международных членов Консультативной группы экспертов при оценке как добропорядочности, так и профессиональной компетентности кандидатов;

ВИДЕО ДНЯ

положение о том, что для обеспечения непрерывности работы в случае отвода или самоотвода члена Консультативной группы экспертов будет назначаться его заместитель.

В то же время "Венецианка" рекомендует изъять из статьи 10 законопроекта положение о порядке голосования избрания съездом судей.

Она также рекомендует уточнить, что имена членов Консультативной группы экспертов, которые голосовали за каждого кандидата на этапе ранжирования, также должны быть опубликованы, и уточнить, что решения Консультативной группы экспертов могут быть обжалованы только по формальным основаниям, а не по сути.

"Венецианская комиссия в очередной раз подчеркивает важность введения механизма отбора судей Конституционного Суда Украины, который бы обеспечивал высокий уровень независимости и беспристрастности Суда.

Венецианская комиссия также подчеркивает, что важно обеспечить, чтобы должности судей Конституционного Суда не оставались вакантными в течение длительного периода времени", – говорится в оценке "Венецианки".

Наконец Венецианская комиссия выразила свое "удовлетворение конструктивной позицией украинской власти".

Напомним, 9 июня послы стран G7 представили ключевые рекомендации для Украины по усилению антикоррупционных институтов и реформированию судебной системы. Одна из них касается введения законодательства относительно прозрачного отбора судей Конституционного Суда Украины на меритократической основе.

Реформа системы отбора судей Конституционного суда является одним из семи критериев Еврокомиссии, выполнение которого необходимо для дальнейшего сближения с ЕС.



Читайте подробнее: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.