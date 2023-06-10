Зеленський пропонує Канаді допомогу: Маємо дбати одне про одного

Президент Володимир Зеленський пропонує Канаді допомогу в подоланні наслідків масштабних лісових пожеж.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Детально обговорили (із прем’єром Канади Джастіном Трюдо в Києві – ред.) наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Канада серед тих, хто може допомогти нам відновитися після цієї катастрофи. Розуміємо один одного у кроках, які потрібні. І потрібно дуже оперативно.

Звичайно, ми не залишимось осторонь і тієї стихії, через яку зараз проходить Канада.

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Масштабні лісові пожежі, колосальні природні втрати й загроза людям… Україна готова допомогти із гасінням пожеж, якщо Канада потребуватиме такої міжнародної допомоги".

Деталі: Зеленський наголосив, що український сенс для міжнародних відносин полягає саме в тому, що "ми маємо дбати одне про одного завжди, коли необхідна підтримка, і реально допомагати".

"Впевнений, це стане глобальними принципами. Взаємна дія, взаємна підтримка, взаємна сила", - додав він.

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Що передувало: Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у суботу в Києві заявив, що Канада візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів та надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($ 370 млн).

Він також оголосив про надання 10 мільйонів канадських доларів для допомоги постраждалим від повені після вибуху на Каховській ГЕС.