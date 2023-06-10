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Зеленский предлагает Канаде помощь: Нужно заботиться друг о друге

Катерина ТищенкоСуббота, 10 июня 2023, 19:53
Зеленский предлагает Канаде помощь: Нужно заботиться друг о друге
Зеленский и Трюдо в Киеве 10 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает Канаде помощь в преодолении последствий масштабных лесных пожаров.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Подробно обсудили (с премьером Канады Джастином Трюдо в Киеве - ред.) последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Канада среди тех, кто может помочь нам восстановиться после этой катастрофы. Понимаем друг друга в шагах, которые нужны. И нужно очень оперативно.

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Конечно, мы не останемся в стороне и той стихии, через которую сейчас проходит Канада.

Масштабные лесные пожары, колоссальные природные потери и угроза людям... Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи".

Детали: Зеленский отметил, что украинский смысл для международных отношений заключается именно в том, что "мы должны заботиться друг о друге всегда, когда необходима поддержка, и реально помогать".

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"Уверен, это станет глобальными принципами. Взаимное действие, взаимная поддержка, взаимная сила", - добавил он.

Что предшествовало: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу в Киеве заявил, что Канада примет участие в многонациональных усилиях по подготовке украинских пилотов истребителей и предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов ($ 370 млн).

Он также объявил о предоставлении 10 миллионов канадских долларов для помощи пострадавшим от наводнения после взрыва на Каховской ГЭС.

Темы: ЗеленскийКанада
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