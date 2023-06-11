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ГУР: Україна досі не знає, де полонені, яких РФ передала Угорщині

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 00:53
ГУР: Україна досі не знає, де полонені, яких РФ передала Угорщині
АНДРІЙ ЮСОВ, ФОТО УКРІНФОРМ

Наразі Україна не володіє інформацією, де перебувають військовополонені, про передачу яких Угорщині раніше заявила Російська православна церква.  

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону   

Пряма мова: "Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни (Угорщини – ред.) і на свободі.

Оскільки Україна – цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі".

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Деталі: Юсов наголосив, що Україна з'ясовуватиме деталі, ведучи перемовини з усіма учасниками передачі військових.

"Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти", – сказав представник ГУР.

Юсов також зазначив, що Кремль не дотримується Женевських конвенцій.

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"Факт залишається фактом – Росія не виконує гуманітарне право і Женевські конвенції, а використовує їх, маніпулює в своїх інтересах", – заявив він.

Що цьому передувало:

  • Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених, закарпатських угорців, про що раніше заявила Російська православна церква.
  • У Міністерстві закордонних справ України відреагували на дані угорської влади про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених – закарпатських угорців.

Теми: полоненіРосіяУгорщина
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