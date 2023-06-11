ГУР: Украина до сих пор не знает, где пленные, которых РФ передала Венгрии

На данный момент Украина не владеет информацией, где находятся военнопленные, о передаче которых Венгрии ранее заявила Русская православная церковь.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории этой страны (Венгрии – ред.) и на свободе.

Поскольку Украина – цивилизованное государство, то для нас главное – человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе".

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Детали: Юсов отметил, что Украина будет выяснять детали, ведя переговоры со всеми участниками передачи военных.

"Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", – сказал представитель ГУР.

Юсов также отметил, что Кремль не придерживается Женевских конвенций.

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"Факт остается фактом – Россия не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции, а использует их, манипулирует в своих интересах", – заявил он.

Что этому предшествовало: