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ГУР: Украина до сих пор не знает, где пленные, которых РФ передала Венгрии

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 00:53
ГУР: Украина до сих пор не знает, где пленные, которых РФ передала Венгрии
АНДРЕЙ ЮСОВ, ФОТО УКРИНФОРМ

На данный момент Украина не владеет информацией, где находятся военнопленные, о передаче которых Венгрии ранее заявила Русская православная церковь. 

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона  

Прямая речь: "По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории этой страны (Венгрии – ред.) и на свободе.

Поскольку Украина – цивилизованное государство, то для нас главное – человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций со стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе".

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Детали: Юсов отметил, что Украина будет выяснять детали, ведя переговоры со всеми участниками передачи военных.

"Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", – сказал представитель ГУР.

Юсов также отметил, что Кремль не придерживается Женевских конвенций.

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"Факт остается фактом – Россия не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции, а использует их, манипулирует в своих интересах", – заявил он.

Что этому предшествовало:

  • Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных, закарпатских венгров, о чем ранее заявила Русская православная церковь.
  • В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на данные венгерских властей о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных – закарпатских венгров.

Темы: пленныеРосcияВенгрия
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