У Росії заявили про атаку двох безпілотників у Калузькій області

Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив вночі 11 червня про атаку та нібито "падіння" двох безпілотників на територію області.

Джерело: Шапша у Telegram, російський Telegram-канал "Shot"

Пряма мова: "У Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата".

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Деталі: За попередньою інформацією російського губернатора, постраждалих внаслідок падіння безпілотника немає, незначні пошкодження зазнали два садові будинки – у них вибито скло.

Канал "Shot" повідомив, що на місці працюють екстрені служби і поліція, уламки БпЛА вивчають експерти.

Пізніше Шапша повідомив, що вночі у Мединському районі в лісовому масиві виявлено місце падіння, ймовірно, ще одного БпЛА. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

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Довідково: Калузька область не має спільного кордону з Україною, межує, зокрема, з Брянською і Московською областями.

Нагадаємо: 5 червня повідомлялося, що у Калузькій області РФ на трасу впали два безпілотники.