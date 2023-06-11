Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про атаку двох безпілотників у Калузькій області

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 06:30
У Росії заявили про атаку двох безпілотників у Калузькій області
ФОТО ІЗ САЙТУ NESIDITSA.RU

Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив вночі 11 червня про атаку та нібито "падіння" двох безпілотників на територію області.

Джерело: Шапша у Telegram, російський Telegram-канал "Shot"

Пряма мова: "У Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата".

Реклама:

Деталі: За попередньою інформацією російського губернатора, постраждалих внаслідок падіння безпілотника немає, незначні пошкодження зазнали два садові будинки – у них вибито скло.

Канал "Shot" повідомив, що на місці працюють екстрені служби і поліція, уламки БпЛА вивчають експерти.

Пізніше Шапша повідомив, що вночі у Мединському районі в лісовому масиві виявлено місце падіння, ймовірно, ще одного БпЛА. За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Калузька область не має спільного кордону з Україною, межує, зокрема, з Брянською і Московською областями.  

Нагадаємо: 5 червня повідомлялося, що у Калузькій області РФ на трасу впали два безпілотники.

Теми: Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
Усі новини...
Реклама: