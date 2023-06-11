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В России заявили об атаке двух беспилотников в Калужской области

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 06:30
В России заявили об атаке двух беспилотников в Калужской области
ФОТО С САЙТА NESIDITSA.RU

Губернатор Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил ночью 11 июня об атаке и якобы "падении" двух беспилотников на территорию области.

Источник: Шапша в Telegram, российский Telegram-канал "Shot"

Прямая речь: "В Жуковском районе около села Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата".

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Детали: По предварительной информации российского губернатора, пострадавших в результате падения беспилотника нет, незначительные повреждения получили два садовых дома – в них выбиты стекла.

Канал "Shot" сообщил, что на месте работают экстренные службы и полиция, обломки БпЛА изучают эксперты.

Позже Шапша сообщил, что ночью в Мединском районе в лесном массиве обнаружено место падения, вероятно, еще одного БпЛА. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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Справка: Калужская область не имеет общей границы с Украиной, граничит, в частности, с Брянской и Московской областями. 

Напомним: 5 июня сообщалось, что в Калужской области РФ на трассу упали два беспилотника.

Темы: Росcиябеспилотники
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