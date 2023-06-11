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Мобілізовані в армії РФ все частіше не виконують накази: порушників відправляють на штурми

"Українська правда"Неділя, 11 червня 2023, 07:11
Мобілізовані в армії РФ все частіше не виконують накази: порушників відправляють на штурми
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У російській армії серед мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу і дезертирства – порушників відправляють у штурмові роти.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії, відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства.

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Для вирішення цих проблем начальник Генерального штабу Збройних сил РФ прийняв рішення, згідно якого командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих "м’ясних штурмах"".

Нагадаємо: Близько 40 російських військовослужбовців 2 червня дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області.

Теми: ГенштабРосіяЗбройні сили
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