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Мобилизованные в армии РФ все чаще не выполняют приказы: нарушителей отправляют на штурмы

"Украинская правда"Воскресенье, 11 июня 2023, 07:11
Мобилизованные в армии РФ все чаще не выполняют приказы: нарушителей отправляют на штурмы
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В российской армии среди мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа и дезертирства – нарушителей отправляют в штурмовые роты.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствие значительных достижений на поле боя и распространение панических настроений относительно будущих перспектив среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных отношений, а также дезертирства.

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Для решения этих проблем начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и отправлять таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах"".

Напомним: Около 40 российских военнослужащих 2 июня дезертировали, покинув позиции в Сватово Луганской области.

Темы: ГенштабРосcияВооруженные силы
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