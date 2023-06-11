ЗСУ ліквідували ще тисячу росіян та близько сотні одиниць техніки
Неділя, 11 червня 2023, 08:26
Українські захисники знищили 980 російських окупантів, 17 танків та 24 броньованих машини.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3926 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
- артилерійських систем – 3736 (+19) од,
- РСЗВ – 601 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Дані уточнюються.