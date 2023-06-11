ВСУ ликвидировали еще тысячу россиян и около сотни единиц техники
Воскресенье, 11 июня 2023, 08:26
Украинские защитники уничтожили 980 российских оккупантов, 17 танков и 24 бронированных машины.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 215640 (+980) человек ликвидировано,
- танков - 3926 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 7631 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 3736 (+19) ед,
- РСЗО - 601 (+1) ед,
- средства ПВО - 362 (+0) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3300 (+37),
- крылатые ракеты - 1183 (+7),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6461 (+33) ед,
- специальная техника - 509 (+2).
Данные уточняются.
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