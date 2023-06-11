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ВСУ ликвидировали еще тысячу россиян и около сотни единиц техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 08:26
ВСУ ликвидировали еще тысячу россиян и около сотни единиц техники
РАЗБИТАЯ ТЕХНИКА РОССИЯН, ФОТО ГЕНШТАБА

Украинские защитники уничтожили 980 российских оккупантов, 17 танков и 24 бронированных машины.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 215640 (+980) человек ликвидировано,
  • танков - 3926 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 7631 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 3736 (+19) ед,
  • РСЗО - 601 (+1) ед,
  • средства ПВО - 362 (+0) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3300 (+37),
  • крылатые ракеты - 1183 (+7),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6461 (+33) ед,
  • специальная техника - 509 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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