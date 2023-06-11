Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силы ПВО ночью уничтожили шесть "Шахедов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 09:32
Силы ПВО ночью уничтожили шесть Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны ночью на 11 июня уничтожили шесть "Шахедов".

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, ночью 11 июня 2023 года атакованы прифронтовые зоны - Харьковская и Сумская области.

Пока неизвестно, сколько всего оккупанты запустили беспилотников.

Реклама:

Напомним: Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили 3 "Шахеды", которые россияне ночью 11 июня направили на Днепропетровскую область.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВОШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Подрыв Каховской ГЭС: государство выплатит пострадавшим от наводнения по 5 тысяч

Коррупция в судах, готовность укрытий: Зеленский созовет СНБО

дополненоРакетный удар 16 июня: ПВО сбила 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров"

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банк Фридмана

Германия предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для Patriot

Суд арестовал президента УАФ Павелко

Все новости...
ПВО
Спикер Воздушных сил Игнат: Если бы мы проиграли небо, то имели бы уже Мариуполь или Бахмут по всей стране
Над Украиной сбили 20 "Шахедов" и 2 крылатых ракеты за ночь
"Наматывали круги вокруг городов": Воздушные силы рассказали о ночной атаке РФ
Последние новости
13:45
Убытки от гибели диких животных из-за подрыва Каховской ГЭС могут достигать 883 млн гривен – Минсреды
13:41
Литовские военные сообщили о выявленных фейках на тему войны в Украине
13:39
Подрыв Каховской ГЭС: государство выплатит пострадавшим от наводнения по 5 тысяч
13:37
Коррупция в судах, готовность укрытий: Зеленский созовет СНБО
13:27
Российская ракета в Польше: Министр обороны не сообщил следователям о возможном преступлении
13:22
Делегация из Африки воспользовалась бомбоубежищем во время атаки России – Reuters
13:18
"Русский военный корабль, иди..." - признана лучшей маркой мира в 2022 году
12:55
дополнено от 11:41 В Киеве раздавались взрывы, это работала ПВО − Кличко
12:48
Президент Болгарии уволил генпрокурора из-за провалов в борьбе с коррупцией
12:42
фотоНа Киевщине из-за российского удара повреждены частные дома, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: