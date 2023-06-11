Силы ПВО ночью уничтожили шесть "Шахедов"
Воскресенье, 11 июня 2023, 09:32
Силы противовоздушной обороны ночью на 11 июня уничтожили шесть "Шахедов".
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, ночью 11 июня 2023 года атакованы прифронтовые зоны - Харьковская и Сумская области.
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Пока неизвестно, сколько всего оккупанты запустили беспилотников.
Напомним: Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили 3 "Шахеды", которые россияне ночью 11 июня направили на Днепропетровскую область.