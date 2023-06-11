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Силы ПВО ночью уничтожили шесть "Шахедов"

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 июня 2023, 09:32
Силы ПВО ночью уничтожили шесть Шахедов
ДРОН-КАМИКАДЗЕ "SHAHED-136". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Силы противовоздушной обороны ночью на 11 июня уничтожили шесть "Шахедов".

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, ночью 11 июня 2023 года атакованы прифронтовые зоны - Харьковская и Сумская области.

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Пока неизвестно, сколько всего оккупанты запустили беспилотников.

Напомним: Ранее сообщалось, что украинские защитники сбили 3 "Шахеды", которые россияне ночью 11 июня направили на Днепропетровскую область.

Темы: ПВОШахед
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