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У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot

Софія СередаНеділя, 11 червня 2023, 11:58
У Повітряних силах розповіли, чи можуть в України закінчитись ракети до Patriot
Комплекс Patriot. фото Повітряних сил

Ситуація, коли через інтенсивні російські обстріли в України закінчаться ракети до систем Patriot, – малоймовірна.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я вам більше скажу: у нас ракети до С-300 і до "Буків" теж би вже давно закінчилися, якби нам не допомагали наші західні партнери. Тому усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема. 

Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами і на тому все закінчилося? Як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу. І, відповідно, ми стараємося більш-менш раціонально використовувати це озброєння"

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Нагадаємо: 1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

Теми: PatriotПовітряні сили ЗСУ
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