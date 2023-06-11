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В Воздушных силах рассказали, могут ли у Украины закончиться ракеты к Patriot

София СередаВоскресенье, 11 июня 2023, 11:58
В Воздушных силах рассказали, могут ли у Украины закончиться ракеты к Patriot
Комплекс Patriot. фото Воздушных сил

Ситуация, когда из-за интенсивных российских обстрелов у Украины закончатся ракеты к системам Patriot, - маловероятна.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Я вам больше скажу: у нас ракеты к С-300 и к "Букам" тоже бы уже давно закончились, если бы нам не помогали наши западные партнеры. Поэтому всем миром будут Украине помогать, и ракетами к Patriot в частности.

Вы же не думаете, что один раз дали Patriot с ракетами и на том все закончилось? Как самолеты, как артиллерия Himars, все требует постоянных поставок из стран Запада. И, соответственно, мы стараемся более-менее рационально использовать это вооружение".

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Напомним: 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

Темы: PatriotВоздушные силы ВСУ
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